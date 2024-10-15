شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: ترسية عقد مع «سنتر 3» لإنشاء مركز بيانات بـ27.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ويهدف العقد إلى تقديم خدمات الاستشارات و التصميم والإشراف ،لبناء مركز بيانات وطني جديد، على أن يتم تصميمه وتسليمه وتشغيله بحلول عام 2026م.

ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024م. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات)، ترسية عقد، اليوم، مع شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات (سنتر3) لمشروع مركز بيانات جديد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية ، إن قيمة العقد تقدر بنحو 27.9 مليون ريال.ويهدف العقد إلى تقديم خدمات الاستشارات و التصميم والإشراف ،لبناء مركز بيانات وطني جديد، على أن يتم تصميمه وتسليمه وتشغيله بحلول عام 2026م.ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الرابع من عام 2024م.