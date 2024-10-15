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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى مصر في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إلى مصر في زيارة رسمية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتأتي زيارة سمو ولي العهد، لجمهورية مصر العربية، امتداداً لحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على تطوير العمل العربي المشترك، بما يخدم أهداف المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وتأتي زيارة سمو ولي العهد، لجمهورية مصر العربية، امتداداً لحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على تطوير العمل العربي المشترك، بما يخدم أهداف المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.