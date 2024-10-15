الاقتصاد

«برغرايززر» تنشر مستند الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة، عن صدور موافقة تداول على طلب "برغرايززر" للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر الحالي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، نشرت الشركة مستند الانتقال الخاص بعملية انتقال أسهم الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وذلك برأس مال 35 مليون ريال، بينما عدد الأسهم 35 مليون سهم.
وكانت الشركة قد أعلنت في 13 يونيو الماضي، تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات المنظمة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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