شكرا لقرائتكم خبر عن «برغرايززر» تنشر مستند الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، نشرت الشركة مستند الانتقال الخاص بعملية انتقال أسهم الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وذلك برأس مال 35 مليون ريال، بينما عدد الأسهم 35 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت في 13 يونيو الماضي، تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات المنظمة. الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة، عن صدور موافقة تداول السعودية على طلب "برغرايززر" للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر الحالي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، نشرت الشركة مستند الانتقال الخاص بعملية انتقال أسهم الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وذلك برأس مال 35 مليون ريال، بينما عدد الأسهم 35 مليون سهم.وكانت الشركة قد أعلنت في 13 يونيو الماضي، تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية، من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات المنظمة.