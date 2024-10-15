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شرطة الباحة تقبض على مواطن لتحرشه بامرأة

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الباحة على المواطن "و. س. أ" لتحرشه بامرأة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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