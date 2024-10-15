شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الباحة تقبض على مواطن لتحرشه بامرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الباحة على المواطن "و. س. أ" لتحرشه بامرأة.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)