شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الباحة تقبض على مواطن لتحرشه بامرأة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الباحة على المواطن "و. س. أ" لتحرشه بامرأة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
من الجنسية اليمنية.. تفاصيل ضبط مقيم بـ #الرياض ارتكب جريمة التحرش#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 21, 2024
للتفاصيل..https://t.co/8T5lMrN81u pic.twitter.com/OFX2ziqXNd