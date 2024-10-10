داليا البحيري تنشر فيديو خلال رحلتها لأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها مقطع فيديو، توثق فيه رحلتها بمحافظة أسوان.

ونشرت "البحيري" فيديو يضم مجموعة من الصور، وذلك خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليه: "المكان السحري، أسوان، مدينتي الحبيبة، لعشقي ومعشوقتي أسوان، أهل الجمال".

وجاءت تعليقات المتابعين على الفيديو، كالتالي: "متألقة دائمًا، عسل يا دودو، ماشاء الله، أسوان نورت، الجمال كله".

يذكر أن داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

يخوض بطولة العمل هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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