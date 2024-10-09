شائعات حول مصرع راغب علامة في غارة إسرائيلية تحدث بلبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال لعنة الشائعات المغرضة تطال النجم اللبناني راغب علامة حيث سرت في الساعات القليلة الماضية أخبار سوداء حول مصرعه في الغارات الإسرائيلية التي ضربت ودمّرت مدرسة السان جورج، التي تعود ملكيتها له في محيط منطقة “السانت تيريز” في الحدث.

وانتشرت هذه الأخبار بسرعة في الأوساط اللبنانية حيث كثرت التساؤلات حول مصير علامة فعلاً، وهل تصب في خانة الشائعات أم في خانة السخرية حول نجاته من كل هزة أم انفجار أم أغتيال؟.

وبعد القلق والخوف على مصيره، نفت مصادر مواكبة هذا الخبر كلياً، وأكدت أن راغب ليس في لبنان بل في الخارج وهو بخير وصحة جيدة ولا داعي للقلق عليه.

وكان راغب علامة قد أعرب عن حزنه الشديد لما يحدث في لبنان من هجمات وضربات، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكتب راغب علامة عبر خاصية “ستوري” بحسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” قائلًا: “اللهم نستودعك وطننا الجريح وشعبنا المظلوم واحمه يا رب من المجرمين والخونة والأشرار”.

وقبل ذلك، نشر راغب علامة في حسابه عبر منصة “إكس”، صورة العلم اللبناني، وأرفق الصورة بالنشيد الوطني اللبناني الذي غناه على طريقته، وكتب: “برداً وسلاماً يا لبنان الحبيب”، مضيفا قلبا أسود.