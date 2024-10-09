مفاجأة بانتظار محبي أحمد عز في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان أحمد عز خلال الفترة الماضية وفي سرّية تامة التحضير لمفاجأة جديدة سوف يقدّمها خلال النسخة الخامسة من “موسم الرياض”، والتي ستُفتتح قريباً، حيث يستعد عز لتقديم مسرحية جديدة ستكون مفاجأة لجمهوره، ويتكتم صنّاعها على تفاصيلها.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للمسرحية أن البطولة النسائية في المسرحية ستكون مفاجأة أيضاً لجمهور عز، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل تخصّ العمل المسرحي.

يُذكر أن النسخة الجديدة من “موسم الرياض” ستنطلق في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، حيث من المقرر أن تشهد هذا العام مفاجآت كبيرة، سواء على مستوى الحفلات، والتي من المنتظر أن تعود إليها الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو من خلال تقديم عدد من الأعمال الفنية والمسرحيات لنجوم الفن العربي.

وكان أحمد عز قد قدّم خلال النسخة الماضية من “موسم الرياض” مسرحية “ملك والشاطر”، التي عُرضت في تموز (يوليو) الماضي، على مسرح “بكر الشدي”، وقدّمت البطولة النسائية الفنانة الكبيرة يسرا، وبمشاركة الفنانين: سيد رجب، شيماء سيف، ومصطفى غريب…، وهي من إنتاج آلاء الغزالي وتأليف وإخراج محمد محمدي.