عودة موسم الدراما التركية على منصة “شاهد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاح المواسم الأولى من المسلسلات التركية الشهيرة: “المتوحش”، “فريد”، “أسرار البيوت” و”أنا أم”، تعود هذه الأعمال في أحداث أكثر تشويقاً في مواسم جديدة، وهي متاحة على شاهد مجاناً، بعد يوم واحد أو يومين من عرضها الأصلي في تركيا.

المتوحش- الجزء الثاني

قصة تحول وخلاص يعيشها شاب عاش طفولته بين الأزقة وفي الأحياء الفقيرة حين اختطف طفلاً، ويجد نفسه مجبرا على إعادة تعريف حياته عندما يعود إلى منزله. ما هي التطورات التي تنتظر المشاهد في الموسم الجديد؟

بطولة: هاليت أوزغور ساري، سيماي بارلاس، يورداير أوكور ودولوناي سويسيرت.

“فريد” – الجزء الثالث

قصة آسرة عن الرومانسية والإخلاص في الموسم الثالث من “فريد”. هي قصة رجل يقرر أن يلقن حفيده الطائش والمتهور درسا، ويزوجه بابنة عائلة من مسقط رأسه. أسرار جديدة ومفاجآت كثيرة يشهدها الموسم الجديد.

بطولة: عفراء ساراتش اوغلو، مارت رمزان ديمير، جولتشين صانترجي اوغلو، أيمري التو.

“أسرار البيوت” – الجزء الثاني

يضيء العمل على الوجه المظلم للمال والسلطة، حين يتورط خدم أثرى وأكثر عائلات اسطنبول نفوذا في أسرار ومؤامرات وحتى جرائم أرباب عملهم. ما هي التطورات الجديدة التي تحملها حلقات الموسم الجديد؟

بطولة أيجا بنجول، سيرين موراي، جانسو طوسون.

“أنا أم” – الجزء الثاني

يطرح العمل قصة امرأة تقرر العودة إلى منزل والدتها مع أطفالها الثلاثة على أمل إعادة بناء حياتها بعد أذية زوجها لها، وذلك بعد سنوات طويلة أمضتها بعيدة عنها. يشهد العمل الكثير من الأحداث المشوقة في موسمه الثاني.