بعد غياب 17 عاما.. أول ظهور لـ حسن فؤاد بـ "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - يحل المطرب حسن فؤاد، ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي، في أول ظهور له بعد غياب طويل عن الشاشة لمدة سبعة عشر عام واعتزاله الفن وغيابه عن الشاشة، وذلك في العاشرة مساء الاثنين المقبل ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة .

ويقدم حس فؤاد باقة من أجمل أغانيه السابقة ومنها تتر مسلسل أرابيسك ، وزيزنيا، الف ليلة وليلة ، بالإضافة الي غناء عدد من الأغاني التي قدمها في احتفالات اكتوبر.

وتتناول الحلقة أسباب غيابه عن الشاشة واعتزاله، وعن عودته مرة أخري، ويكشف العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه وعودته وأيضاً يتحدث عن أسرته ووالديه

كما يتحدث حسن فؤاد عن حفظه للقرأن الكريم والتحاقه بمعهد الموسيقي العربية وأهم المحطات الفنية في حياته ولقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي وتعاونه معه في أغنية أرابيسك والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني، كما يتحدث عن تجربته بالتمثيل في مسلسل "الوتد "وايضاً مسلسلات " أوراق من المجهول وحبنا الكبير، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها الف ليلة وليلة، سعد اليتيم والوزير العاشق

كما يرد علي التساؤل الهام هل تأثر بوفاة الفنان علاء ولى الدين والفنان عبد اللة محمود كان احد اسباب ابتعادك عن الفن ؟ ، وعلاقته بنجوم الطرب علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح

وعن حياته بعد اعتزاله وابتعاده عن الفن حيث اصبح إمام مسجد وحصل علي إجازة من القرآن

كما يتحدث حس فؤاد عن اسباب عدم تقديمه حفلات فى الأوبرا أو فى مهرجان الموسيقى العربية ؟وهل فكر في اللجوء الي نقابة المهن الموسيقية علشان يشتغل ؟ وعن رأيه في اغاني المهرجانات

وفي الجزء الثاني من الحلقة تشارك زوجة حسن فؤاد "نيفين" في اللقاء التليفزيوني وتكشف العديد من الجوانب الخاصة بحياتهما الزوجية والعائلية.

يذاع واحد من الناس تقديم الإعلامي عمرو الليثي، في العاشرة مساء الاثنين المقبل .. قناة الحياة