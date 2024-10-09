اعتذارات متتالية تهدد عرض مسلسل “سيد الناس” لـ عمرو سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الأزمات تلاحق الفنان عمرو سعد في مسلسله الجديد “سيد الناس” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث تتوالى اعتذارات النجمات المرشّحات للمسلسل عن عدم المشاركة فيه.

وأفادت بعض المصادر أن الفنانة إيمان العاصي قدّمت اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “سيد الناس” الذي يُخرجه محمد سامي، في تعاون هو الأول له مع عمرو سعد، وذلك بعد اعتذار الفنانة غادة عادل عن عدم المشاركة في المسلسل، لتضع صنّاع العمل في ورطة البحث عن بديلة للعاصي، وذلك لانشغال أغلب النجمات بتصوير أعمال أخرى، مما يهدّد المسلسل بعدم العرض في رمضان المقبل.

وكانت غادة عادل قد اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل “سيد الناس” بسبب خلافها مع الشركة المنتجة له على الأجر وترتيب اسمها على التتر، الأمر الذي دفعها للاعتذار بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق، وهو ما دفع جهة الإنتاج للتعاقد مع الفنانة منة فضالي للمشاركة بديلةً لغادة.

الجدير بالذكر أن عمرو سعد لم يشارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وكان آخر أعماله مسلسل “الأجهر”، الذي عُرض في موسم رمضان 2023 وشارك في بطولته كلٌ من: ناهد السباعي، درة، نور النبوي، محمود قابيل، سيد رجب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم وفاء عامر.

من ناحية أخرى، يواصل عمرو سعد في الفترة الحالية تصوير فيلم “الغربان”، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، ويشارك في بطولته كلٌ من: مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ميريهان حسين والراحل جميل برسوم.