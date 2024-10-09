سيدات الصيد تفزن علي نادي التوفيقية ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الدرجة الاولي سيدات لكرة السلة الفوز علي نظيره نادي التوفيقية بنتيجة 85/62 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة حسن مصطفي ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة.

ضمت قائمة الفريق كلا من اللاعبات ايه مجدي ، رضوى اسامة، ريم اشرف، ريم صبري، ريهام سامح، زينة حسام، سامي عمرو، سمر مصطفي، فريدة تامر، ليلي خالد، مريم حسام، مريم شريف، مريم محمد، ملك الشيشيني، نور احمد، شريفة تامر، ملك احمد ابراهيم، هنا حسام

الجهاز الفني والاداري وائل الطناني رئيس الجهاز، محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، احمد ابراهيم مدير فني الدرجة الاولي، مصطفي البوشي مدرب عام ، مازن تامر مدرب مساعد، احمد مجدي اخصائي، مخطط أحمال فريد سمير، مدير اداري علي الخطيب، طبيبة د/ ياسمين مجدي، محمد عطا خدمات معاونه