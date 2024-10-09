مرموش مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لعبة FC25 عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الألماني، حيث يتواجد عمر مرموش نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت ضمن القائمة، إلى جانب هاري كين ووايكل أوليس من بايرن ميونيخ.

سوف يحصل الفائز بجائزة أفضل لاعب على بطاقة خاصة مطورة في طور Ultimate Team باللعبة.

يُذكر أن مرموش كان قد نافس على الجائزة في العام الماضي لكنه لم يتوج بها، ورغم ذلك حصل مؤخرًا على بطاقة مطورة ضمن فريق الأسبوع الحالي.

ويعتلي مرموش ترتيب هدافين الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.

إحصائيات مرموش في سبتمبر

عدد المباريات: 3

الأهداف: 5

التمريرات الحاسمة: 2

عدد الدقائق: 265

نسبة التمريرات الصحيحة: 80%