آل باتشينو: اقتربت من الموت خلال فترة وباء كورونا في 2020

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى آل باتشينو عن أنه كاد يموت من فيروس كورونا في عام 2020، حتى أنه فقد نبضه مؤقتًا، وذلك في خلال إعلان آل باتشينو عن تفاصيل كتاب مذاكراته الجديد Sonny Boy: A Memoir.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قبل إصدار الكتاب، شارك آل باتشينو أنه مر بتجربة الاقتراب من الموت أثناء فترة الوباء، حيث صرح قائلاً: "ما حدث هو أنني لم أشعر أنني بحالة جيدة، لم أشعر أنني بحالة جيدة بشكل غير عادي، ثم أصبت بالحمى، وكنت أعاني من الجفاف وكل ذلك، لذلك طلبت حضور ممرضة للمنزل".

وتابع آل باتشينو قائلاً: "ومع زيادة الحمى فقدت نبضى، وفى دقائق كانت سيارة الإسعاف أمام منزلي، وكان معي حوالي ستة مسعفين في غرفة المعيشة، وكان هناك طبيبان، وكانا يرتديان ملابس تبدو وكأنها من الفضاء الخارجي أو شيء من هذا القبيل، وكان الجميع حولي، وعندما بدأت فى تفتيح عينى قالوا: "لقد عاد".

وأنهى آل باتشينو تصريحاته مؤكدًا: "لم أي الضوء الأبيض أو أي شيء، شعرت أننى رحلت دون أي أفكار، كما يقول هاملت، "أن تكون أو لا تكون".

وفى نفس السياق تحدث النجم العالمي جوني ديب، عن تجربته الإخراجية لفيلم Modi – Three Days On The Wings Of Madness، وعن اقناع الأسطورة آل باتشينو له لخوض تجربته الاخراجية الأولي، واصفاً طريقة إقناعه "عندما يتحدث آل باتشينو، فأنت تستمع".

ونقلت صحيفة deadline، في تقرير لها نشرته، تصريحات ديب بعد الترحيب الحار الذي حاز عليه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي في اسبانيا، حيث يعرض أول اعماله الإخراجية فيلم Modi – Three Days On The Wings Of Madness.