غرفة المعيشة الخاصة بالأميرة آن مزار لحيواناتها الأليفة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 05:54 مساءً - لا شك أن حب الأميرة آن للحيوانات، ورثته من والدتها الراحلة، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي كانت تمتلك أكثر من 30 كلباً من فصيلة كورغي خلال حياتها، وكانت تظهر معهم كثيراً، وتقوم بتفريغ وقتٍ كبيرٍ لقضاء الوقت معها، وكانت تعتبره وقتاً ثميناً، وكذلك الأميرة آن، التي اشتهرت بعشقها للحيوانات، وعلى وجه التحديد الخيول، والكلاب، بل لا يتوقف الأمر على الحب فقط، بل أصبح منزلها أشبه بمزار للحيوانات الأليفة.

الأميرة آن ومنزلها الريفي المليء بالحيوانات

يُعد المسكن الملكي للأميرة آن، المترامي الأطراف في جاتكومب بارك المكان المثالي لتربية كلابها الإنجليزية، كما يضم أيضاً إسطبلات لإيواء عددٍ كبيرٍ من خيولها، ولم تكتفِ آن بالكلاب والخيول، بل تمتلك أغناماً ودجاجاً وماشيةً، وكانت قد تحدثت سابقاً عن مدى "الحظ" الذي تشعر به لقضاء الكثير من الوقت في الريف مع حيواناتها.

وتضع الأميرة آن حيواناتها في المساحات الخضراء المحيطة بالعقار الريفي الذي تبلغ مساحته 700 فدان، أما بالنسبة للمنزل من الداخل، وتحديداً في غرفة المعيشة، التي أصبحت عبارة عن مساحة مريحة و مزدحمة بكلابها، وأيضاً مليئة بالحلي والتذكارات المخصصة لحبها للحيوانات، وفقاً لموقع "Hello".

الأميرة آن تواصل مسيرة المهام الملكية

تستكمل الأميرة آن مسيرة والدها، ومن المقرر أن تسير على خطى والدها الراحل الأمير فيليب، حيث وافقت على أن تصبح رئيسة نادي In & Out Naval Military Club، وهو نادٍ بحري وعسكري، المعروف بشكلٍ غير رسمي باسم The In & Out، هو نادٍ خاص يقع في ميدان سانت جيمس، لندن، تأسس عام 1862 لضباط البحرية والجيش، ويقبل الآن الأعضاء الإناث والأعضاء الذين لم يخدموا في القوات المسلحة، لكنهم يواصلون مراعاة تقاليد الخدمة.

أرسل النادي رسالةً إلى الأعضاء، تؤكد أن الأميرة آن قد تولت هذا الدور، وكشفت رسالة النادي: "الأميرة الملكية وافقت على تولي دور رئيس نادي In & Out لفترة أولية مدتها 3 سنوات". وأوضحت الرسالة أيضاً كيف كان دوق إدنبرة الراحل يتولى إدارة المنظمة، وهي عبارة عن نادٍ اجتماعي للأشخاص من مختلف فروع الجيش، بما في ذلك القوات المسلحة والقوات الجوية الملكية والبحرية الملكية.

وتابعت الرسالة: "سيتذكر الأعضاء أن رئيسنا الأول، الأمير فيليب، دوق إدنبره، الذي تُوفي في 9 أبريل 2021 بعد أن كان عضواً منذ عام 1947 ورئيساً منذ عام 1979". واختتمت بالقول: "إنه لشرف كبير للنادي أن يكون له رئيس ملكي ثانٍ، ونحن سعداء للغاية بقبولها دعوتنا، خاصة بالنظر إلى التزاماتها الحالية".

هذا ولم تخدم الأميرة آن أبداً في الجيش، ولكن في المناسبات الرسمية، بما في ذلك Trooping the Color وتتويج الملك، شوهدت الأميرة في زي ضابط بحري.

