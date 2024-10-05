بكلمات مؤثرة.. ريهام حجاج تنعى شقيق بوسي شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة ريهام حجاج، المهندس عز الدين شلبي شقيق الإعلامية بوسي شلبي، والذي وافته المنية، اليوم السبت.

وكتبت ريهام حجاج، ستوري عبر حسابها على "إنستجرام": "البقاء والدوام لله وحده، بخالص الحزن والأسى، أنعى صديقتي وأختي الإعلامية بوسي شلبي، في وفاة شقيقها الأكبر المهندس عز الدين شلبي، اللهم أغمره برحمتك الواسعة، واجعل مثواه الجنة، ربنا يصبرك ويصبر أهله، وكل حبايبه".

وأعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، عبر حسابه على "فيسبوك، وعلق: "البقاء لله وحده.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل الى رحمة الله تعالى المهندس عز الدين أحمد علي شلبي شقيق الإعلامية بوسي شلبي".

يذكر أن، الفنان الكبير محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما. ومن أشهر أعمال الساحر أفلام: "الكيت كات، رحلة مشبوهة، الساحر، إعدام ميت، الشقة من حق الزوجة، عفوا ايها القانون، تزوير في أوراق رسمية، العار، وكالة البلح، حب لا يرى الشمس"، غيرها.

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