بعد احتفاله بخطوبته.. من هو المطرب المعتزل فارس حميدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل المطرب الشاب المعتزل فارس حميدة بخطوبته على فتاة منتقبة، وكشف عن صور من حفل الخطوبة، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وحرص على تهنئته عدد كبير من أصدقائه المُقربين، إلى جانب النجمة المعتزلة حنان ترك التي كتبت تعليقا على منشور له: "بارك الله لهما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير"، ورد عليها فارس "اللهم آمين.. ربنا يبارك في حضرتك".

من هو فارس حميدة؟

- اسمه فارس أسامة حميدة.

- من محافظة الإسكندرية.

- شارك وعمره 13 عاما في مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب" الذي حقق نجاحا وأُثير حوله جدلا كبيرا عام 2015 وقت طرحه للثلاثي حسن البرنس، فارس حميدة، وناصر غاندي.

- تبرأ من مشاركته في مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب".

- اتجه لتقديم الابتهالات والأناشيد الدينية.

- من أعماله بعد اعتزال أغاني المهرجانات: أنشودة العليل.. فكيف السبيل إلى أن أتوب، أنشودة نفسي فداء المصطفى.