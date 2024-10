شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفرقة الفنانة الراحلة إيمي واينهاوس لأول مرة في مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة المغنية العالمية الراحلة إيمي واينهاوس اليوم السبت حفلاً ضخمًا في مارينا سوما باى، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وأتيحت تذاكر الحفل عبر موقع تذكرتي الإلكتروني، كما روجوا للحفل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشروا بوستر الحفل، معلقين عليه: "فرقة إيمي واينهاوس الأصلية لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، تعالى إلى سوما باي مارينا فى 5 أكتوبر واستمتع بأداء حي لا يُنسى لأشهر الأغاني الأسطورية مثل Back to Black وRehab وValerie وYou Know That I'm No Good وغيرها الكثير".

وتابعت: "لا تفوت هذا الحدث التاريخي! يأتي لم شمل فرقة إيمي واينهاوس الشهيرة بعد إصدار فيلم "Back to Black" في أبريل، هذه فرصتك للاستمتاع بتجربة موسيقية حية فريدة لا تُنسى حقًا في 5 أكتوبر في مسرح سوما باي مارينا، هذا ليس عرضًا تكريميًا - إنه العرض الحقيقي، احجز تذكرتك الآن واستمتع بحزمنا المخفضة للحجز المبكر. التذاكر محدودة، لذا سارع بالحجز".