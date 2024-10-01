شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم دانيال كالويا بسبب فيلم Get Out بعد 7 سنوات من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تكريم النجم العالمى دانيال كالويا بـ تمثال فى مسقط رأسه فى لندن تقديراً لدوره السينمائى المتميز فى فيلم Get Out الذى طرح فى عام 2017.

وتم اختيار الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ليتم تخليد ذكراه في تمثال في استطلاع رأي شمل مشاركة 5000 من محبي السينما البريطانية باعتباره الشخص الذي أرادوا رؤيته في Scenes in the Square بـ ليستر سكوير، وفاز كالويا بنسبة 20% من الأصوات.

سيصور تمثال كالويا مشهد "Sunken Place" الشهير من فيلم Get Out حيث تقع شخصية كالويا في هاوية ميتافيزيقية مكبوتة ناتجة عن التنويم المغناطيسي، وسيتم الكشف عن التمثال في أكتوبر الجارى.

وأشار المنظمون إلى أن الكشف عن التمثال يتزامن أيضًا مع عيد الهالوين وشهر التاريخ الأسود في المملكة المتحدة، في إشارة إلى نوع الرعب في الفيلم وموضوعاته المتعلقة بثقافة وتجارب الأمريكيين السود.

حقق فيلم Get Out إيرادات إجمالية بلغت 255.4 مليون دولار مقابل ميزانية قدرها 4.5 مليون دولار، واختارته مجلة تايم كواحد من أفضل 10 أفلام للعام الذى طرح فيه.