المهن التمثيلية المصرية تعلن عن وقفة تضامنيّة دعمًا للشعب اللبناني

أعلن نقيب المهن التّمثيليّة المصريّة الدكتور أشرف زكي، عن نيّة النقابة بتنفيذ وقفة تضامنيّة من الفنّانين المصريّين، دعمًا للشّعب اللبنانيّ.

في هذا الإطار، إنّ أشرف زكي، قال في مداخلة هاتفيّة لبرنامج “حديث القاهرة” :”باسمي واسم جميع الفنّانين المصريّين نشاطر الشّعب اللبنانيّ الشّقيق الأحزان والمجازر البشعة التي تحدث”.

وأضاف: “لبنان جزءٌ لا يتجزّأ من عقل ووجدان الفنّان المصريّ، إذ كان الفنّانون المصريّون الكبار يقضون ستّة أشهر في القاهرة و ستّة أشهر في بيروت وبيروت شهدت تصوير أعظم الأفلام المصريّة”.

وتابع: “شعب بيروت غالٍ علينا ونقول له نحن معك ولن نتخلّى عنك وقريبًا سيكون هناك وقفة كبيرة لنجوم مصر للتّضامن مع شعب لبنان”.

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نذكر، أنّه منذ بداية الحرب الإسرائيليّة على لبنان، حرص عدد كبير من الفنّانين المصريّين، على التّضامن مع لبنان وشعبه وكتبوا رسائل تنديد واستنكار ضدّ العدوان الإسرائيليّ على أرض لبنان وشعبه.