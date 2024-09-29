شكرا لقرائتكم خبر عن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام تستقبل أكثر من 230 مشروعًا من جميع أنحاء العالم العربي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام في نسخته السابعة، مُختبر مهرجان الجونة السينمائي لتطوير المشاريع والإنتاج المشترك، أكثر من 230 مشروعًا من جميع أنحاء العالم العربي.

وقامت لجنة من الخبراء السينمائيين بمراجعة هذه الطلبات، واختيار 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشروعات روائية طويلة، و6 مشروعات وثائقية طويلة)، و8 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (4 أفلام روائية طويلة، و4 أفلام وثائقية طويلة). تم الاختيار بناءً على محتوى المشروع، والرؤية الفنية، والمواهب المشاركة، وإمكانية التنفيذ المالية.

الأعمال المختارة تروي حكايات تمثل 13 بلدًا عربيًا، بشراكة مع تسع دول غربية، ستتنافس على مجموعة متنوعة من جوائز الدعم المادي والخدمي.

المشروعات المختارة للمشاركة في "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024"، حسب الترتيب الأبجدي:

المشروعات المختارة في مرحلة التطوير:

مشروعات أفلام روائية طويلة:

أرمسترونج (مصر)، إخراج أيمن الأمير، إنتاج ندى رياض

أسياد الجمال والسحر (مصر)، إخراج جاد شاهين، إنتاج يسري نصر الله

العساس (الجزائر)، إخراج مهند لامين، إنتاج ليندا بلخيريه، منتج مشارك ميثم جبارة

قمرة (الدنمارك، فرنسا، لبنان، الأردن)، إخراج ميشيل كسرواني، إنتاج تيني ميكيلسن

محاكمة ليلى (فرنسا)، إخراج شارلي كوكا، إنتاج سيرين سلامي ودرة بوشوشة وكارولين ناتاف

المدينة 2008 (اليمن)، إخراج يوسف الصباحي، إنتاج آلاء عامر

نركض مع الوحوش (جمهورية التشيك، لبنان)، إخراج ليلى بسمة، إنتاج ناتاليا بافلون

مشروعات أفلام وثائقية طويلة:

أسطورة محمود (قطر)، إخراج ميار حمدان وشيماء التميمي، إنتاج شيماء التميمي

حرامي البقرة (مصر)، إخراج محمد زيدان، إنتاج مارك لطفي

ذكرني أن أنسى (السعودية)، إخراج لمى جمجوم، إنتاج مريم سندي ورامي الزاير

مكان آخر (السويد)، إخراج إسراء الكوجالي هاجستروم، إنتاج لارس لوفين

المنزل رقم سبعة (سوريا، قطر)، إخراج راما عبدي، إنتاج هازار يازجي

ناس الكباين (مصر، قطر)، إخراج هند بكر، إنتاج هند بكر وتامر نادي

الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج:أفلام روائية طويلة:

اغتراب (تونس)، إخراج مهدي هميلي، إنتاج مفيدة فضيلة ومهدي هميلي

حتى بالعتمة بشوفك (لبنان، فرنسا، قطر، السعودية)، إخراج نديم تابت، إنتاج جورج شقير وإيلي صهيبي

المستعمرة (مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية)، إخراج محمد رشاد، إنتاج هالة لطفي، منتجون مشاركون إتيان دي ريكاور وقسمت السيد

معارضة الغريب (الجزائر، فرنسا، سويسرا)، إخراج مالك بن إسماعيل، إنتاج هاشمي زرتال وفريد بريمل

أفلام وثائقية طويلة:

ابن الشوارع (فلسطين، بولندا، قطر، السعودية، لبنان)، إخراج محمد المغني، إنتاج رشيد عبد الحميد وجليب لوكيانتس

الحياة بعد سهام (فرنسا)، إخراج نمير عبد المسيح، إنتاج كامي لايمل وعلي العربي

من يراقبون (بلجيكا، فرنسا، قطر)، إخراج كريمة سعيدي، إنتاج جولي فرير

والدي والقذافي (الولايات المتحدة، ليبيا)، إخراج جيهان، إنتاج جيهان ودافيد جوينتي ومحمد سوي

سيقدم المخرجون والمنتجون، مشروعاتهم وأفلامهم، إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، تُعقد لقاءات فردية، بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين، لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي. تتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

المشروعات المختارة ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائي الأمريكي بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ في كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبي مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.

يحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. كما تُقدم بعض الجوائز الإضافية المهنية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.