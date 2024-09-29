"الجونة السينمائي" يكشف عن أفلام مسابقة الأفلام القصيرة بدورته السابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، اليوم الأحد، عن الأفلام المتنافسة على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة، وهي:

أمانة البحر

A Promise to the Sea

هند سهيل | مصر، السويد | 2024 | العربية | 15 د

بعد وفاة والدة زين، وفي أثناء مراسم التحضير للدفن، يسرق زين جثة والدته لكي يحقق حلمها الذي طال انتظاره. يبتعد بسيارته عن قريته المتواضعة ليبدأ رحلة ستغير حياته إلى الأبد.

برتقالة من يافا

An Orange from Jaffa

محمد المُغنّي |فلسطين، بولندا، فرنسا| 2023 | العربية، الإنجليزية، العبرية | 27 د

يستقل الشاب الفلسطيني محمد سيارة أجرة لكي تعبر به من نقطة تفتيش إسرائيلية. وعندما يكتشف السائق فاروق أن محمد فشل بالفعل في تجاوز نقطة تفتيش أخرى، تبدأ الأزمة.

مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة: الجائزة الكبرى في المسابقة الدولية

بلا صوت

Sans Voix

صامويل باتي | سويسرا | 2024 | دون حوار | 15 د

دان شاب يقضي معظم وقته في شقته، وعندما يخرج من المنزل، يشعر بالعزلة ولا يشعر بالراحة سوى في النوادي الليلية، حيث موسيقى التكنو والمخدرات. ذات يوم، تغير عيون طفل نظرته إلى العالم.

مهرجان لوكارنو السينمائي: جائزة أفضل فيلم سويسري قصير

حوريات البحر

Mermaids

سارة ماليون | المارتينيك | 2024 | الفرنسية، الكريولية المارتينيك | 16 د

في شمال جزيرة المارتينيك، يكافح الصياد الأرمل وصاحب المطعم دانييل لتربية ابنته وسط أزمة اقتصادية طاحنة. تستخدم ابنته صَدَفة لاستدعاء حوريات البحر بحثًا عن أصدقاء جدد، فتأخذ حياتهما منعطفًا أخطر.

مهرجان ترايبيكا السينمائي

الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا

The Man Who Could not Remain Silent

نيبويشا سلييبسيفيتش | كرواتيا، فرنسا، بلغاريا، سلوفينيا | 2024 | الكرواتية، الصربية | 14 د

في عام 1993، في البوسنة والهرسك، أوقفت ميليشيا عسكرية قطار ركاب في أثناء عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجسر على التصدي لهم.

مهرجان كان السينمائي: السعفة الذهبية

الرقص في الزاوية

Dancing in the Corner

يان بوينوفسكي | بولندا | 2024 | البولندية | 14 د

بعد انهيار الشيوعية في عام 1989، لم تعد أجهزة التلفاز المُلونة تدل على الرفاهية في بولندا، وبدأت الشاشات في المنازل البولندية تتحول إلى ما يشبه الواقع. لكن هل الواقع مُلون حقًا؟

مهرجان كان السينمائي: مسابقة أسبوع النقاد

فجر كل يوم

Dawn Everyday

أمير يوسف | مصر | 2024 | العربية | 20 د

في خمسينيات القرن الماضي، داخل المجتمع الكوزموبوليتاني المصري المنقسم بين القوميين والقوى الاستعمارية، يستكشف الطفل نبيل الحدود الاجتماعية الجديدة التي تؤطر علاقته بجارته وصديقته ميريل في عصر ما بعد التأميم.

مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي

كرسي من أجلها

A Chair For Her

أحمد إبراهيم | أمريكا | 2024 | الإنجليزية | 14 د

تذهب لميس لزيارة حبيبها السابق فون حاملةً معها أنباء قد تؤدي إلى نبش جراح قديمة، لكن فون بدوره يخفي سرًا، وسيتحتم عليهما مواجهة قرار غيَّر مسار حياتهما.

عرض دولي أول

كيف استعدنا والدتنا

How We Got Mother Back

جونكالو وادينغتون | البرتغال | 2024 | البرتغالية | 29 د

يختبىء أب لأربعة أطفال في سريره بعد وفاة زوجته حزنًا عليها. يحاول أبناؤه إخراجه من تلك الحالة، فيقلد الابن الأكبر صوت والدته، وسرعان ما تخرج اللعبة عن السيطرة وتتماهى الشخصيات.

عرض عالمي أول

ليز واكسول

Lees Waxul

يورو مباي | السنغال، فرنسا، بلجيكا، إفريقيا الوسطى | 2024 | الولوفية | 22 د

في قرية يندر فيها الخبز، يحافظ أوسينو، الصيَّاد السابق، على استقراره المادي عبر بيع الخبز الفاسد. لكن عندما تفتتح شقيقة زوجته مخبزًا، ينشأ توتر خفي بينهما، ويصبح عمله ومكانته في العائلة على المحك.

ما بعد

Upshot

مها حاج | فلسطين، إيطاليا، فرنسا | 2024 | العربية | 33 د

مها وسليمان، زوجان يعيشان في مزرعتهما المنعزلة، حيث يعتنيان بمحصول والحيوانات وينغمسان في نقاش اختيارات أبنائهما، إلى أن يظهر في الصورة غريب يعكر صفو حياتهما مُعيدًا إليها ماضٍ أليم.

مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي: الفهد الذهبي في مسابقة أفلام المؤلف القصيرة

المراقِب

The Watchman

علي شِرِّي | إيطاليا، فرنسا | 2024 | التركية | 26 د

في قرية لوروجينا النائية، يتمركز الرقيب بولوت، وهو جندي قبرصي تركي شاب، لحراسة الحدود. وبينما يقف بكل إخلاص لمراقبة المناظر الطبيعية الهادئة وسط الروتين والعزلة، تتكشف أحداث غريبة تتحدى جوهر مهمته.

مهرجان روتردام السينمائي الدولي

نظرية غريغوريوس

The Eggregores' Theory

أندريا غاتوبولوس | إيطاليا | 2024 | الإنجليزية | 16 د

إنه لا يتذكر شيئًا عن إحدى فترات حياته. بهت كل شيء، لكن الشيء الوحيد الذي يزعجه هو تلك الموسيقى التي نسي ماذا تعني له لكنه لا يستطيع إيقافها في رأسه.

مهرجان البندقية السينمائي الدولي