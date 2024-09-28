محافظ قنا يستقبل رئيس مهرجان مسرح الجنوب

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، وذلك لمناقشة خطة إقامة الدورة التاسعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب بقرى ونجوع المحافظة، والتى من المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل المقبل دورة د. عايدة علام والتى يحتفى فيها المهرجان بالمسرح الفلسطينى تحت شعار "المسرح .. مقاومة" في حضور د. حازم عمر نائب محافظ قنا.

ومن جانبه قال د. خالد عبد الحليم محافظ قنا أن مهرجان مسرح الجنوب، حقق نجاحا كبيرا، واستطاع أن يحقق تنمية حقيقية فى قرى محافظة قنا.

وأشاد د. حازم عمر نائب محافظ قنا بمهرجان مسرح الجنوب قائلا أن المهرجان أسهم فى اكتشاف عدد كبير من مواهب شباب الجنوب وقدم فعاليات مهمة فى كل أنحاء المحافظة.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان أن محافظ قنا ركز فى مناقشته لخطة المهرجان على زيادة حجم التنمية التى يقوم بها المهرجان من خلال فعالياته فى قرى ونجوع ومستشفيات محافظة قنا مشيرا إلى أن الدورة التاسعة ستتضمن فعاليات متنوعة وجديدة يتم تقديمها لأول مرة فى صعيد مصر.