مفاجأة في السوبر الإفريقي| ما علاقة حجازي متقال بمباراة الأهلي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم حجازي متقال، عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان: "الأهلى والزمالك"، وذلك بالتزامن مع إقامة بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية.

وكشف حجازي، أنه يأتي مضمون الأغنية حول "لا للتعصب"، وكلمات محمد البدري، ألحان حجازى متقال.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد "المملكة أرينا" بالرياض.

ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، بعد أن نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وذلك على حساب نظيره الترجي التونسي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما تنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، بالإضافة لقناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

آخر أعمال حجازي متقال

وطرح المطرب حجازي متقال، مؤخرًا أغنية بعنوان "أسوان" احتفالاً بالعيد القومي لها، كلمات عبير عصام ومحمد البدري، ألحان حسن علي، توزيع موسيقي وإنتاج أسامة عبد الهادى.