فركش.. أمير المصري يعلن انتهاء فيلم "صيف 67"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان أمير المصري انتهاء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "صيف 67"، بطولة الفنانة نيللي كريم وإخراج وتأليف أبو بكر شوقي.

ونشر أمير، صورًا ومقطع فيديو من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وعلق: "فركش صيف 67".

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلميها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.

على جانب أخر الفنان أمير المصري، يعرض له فيلم "in camera"، بالمملكة المتحدة وأيرلندا والدول الأوروبية.

https://www.instagram.com/stories/amirelmasry/3464922075769208878/?hl=ar

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