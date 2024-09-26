"مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة" فى مؤتمر بقصر ثقافة روض الفرج.. الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وفي إطار أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في الحادية عشرة صباح الأحد المقبل، انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، في دورته الثالثة عشرة، تحت عنوان "مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة.. رؤية ثقافية" وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى الاثنين 30 سبتمبر.

الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف

يعقد المؤتمر برئاسة د. محمد حسن غانم، والأمين العام للمؤتمر، د.هبة كمال، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي، ويشهد الحفل الكلمات الافتتاحية، معرض نتاج الورش الفنية والحرفية، وآخر للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي بعنوان "ثقافة التمكين".

كورال روض الفرج للموسيقى

كما يتضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة كورال روض الفرج للموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم مجموعة من الرموز الرائدة في هذا المجال من أبرزهم د. سهير عبد الحفيظ، عضو اتحاد كتاب مصر، الكاتبة عزة عبد الباري، الكاتب والإذاعي رضا عبد السلام، إيناس الجبالي، بطلة رياضة رفع الأثقال، الفنانة التشكيلية أميرة الشامي، الفنان د. طارق صبحي، بالإضافة إلى تكريم اسم الراحل حازم الحسيني كأحد رائدي مجال رياضة المعاقين.

ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات البحثية، يقدمها الدكتور وليد نادي، مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي، ويدير الجلسة البحثية الأولى د. سلامة منصور، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، ويناقش خلالها عدة محاور، الأول بعنوان "دور الممارس العام في الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف الدمج للأشخاص وذوي الإعاقة"، لإسراء محمد عبد الرحيم، باحث دكتوراه بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط، ويأتي الثاني بعنوان "دور وسائل الإعلام في إشباع رغبات واحتياجات ذوي الإعاقة من البرامج الهادفة"، للدكتورة داليا الجنزوري، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنصورة، أما المحور الثالث يحمل عنوان "المنظومة الوقائية للتعامل مع الإعاقة العقلية" تناقشه د. زكية عبد القادر خليل، أستاذ ورئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية السابق بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.

أما الجلسة البحثية الثانية، فيديرها د.خالد النجار، أستاذ علم نفس الطفل بجامعة القاهرة، وتشهد مناقشة برنامج إرشادي لتحسين استراتيجيات المواجهة لدى عينة من الأطفال ضحايا سلوك التنمر من ذوي الإعاقة السمعية، للدكتور سامي عبد السلام، دكتوراه الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنها.

بجانب مناقشة دراسة ميدانية على عينة من خريجي مدارس التربية الخاصة، بعنوان "دور مدارس التربية الخاصة في تحقيق التأهيل الاجتماعي لطلابها ذوي الإعاقة وبناء ثقتهم بالمجتمع المحلي، يقدمها د. وليد عبد الحليم، رئيس قسم بالتربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وتعقد الجلسة البحثية الثالثة في اليوم الثاني من المؤتمر، يديرها د محمود إسماعيل، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، وتتضمن خمسة محاور، الأول بعنوان "التمكين التكنولوجي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم"، تناقشه د. زينب محمود، أستاذ التربية الخاصة والصحة النفسية كلية التربية جامعة طنطا، يأتي المحور الثاني بعنوان "التكنولوجيا المساعدة كمدخل لتحدي صعوبات التعلم"، يناقشه د. عصمت خورشيد، مدرس مساعد بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة طنطا، ويأتي الثالث بعنوان "تجربة المستخدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمواقع الإلكترونية للجامعات المصرية"، تناقشه الباحثة نورهان فتح الله، ماجستير في تقنية المعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا، ويحمل المحور الرابع عنوان "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودورها في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة"، تناقشه د. ولاء عباس، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، فيما يتناول المحور الخامس موضوع "التحول الرقمي لتحقيق التنمية المهنية المستدامة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة"، ويناقشه د. ياسر خليل، أستاذ بكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي ومدير الأكاديمية المهنية المعلمين فرع البحر الأحمر.

كما تشهد الجلسة مائدة مستديرة بعنوان "رؤى وتجارب" يديرها د عمر الشوربجي، أستاذ الدراسات الطبية بجامعة عين شمس، وتتضمن ثلاثة موضوعات الأول "المعيشة المستقلة"، يقدمه المهندس أحمد ممدوح الكومي، استشاري شئون الإعاقة والعيش المستقل، والثاني بعنوان "عطاء" والدمج البصري، يقدمه د. فيليب ماهر، أما الأخير بعنوان "تجربتي مع ضعف السمع"، يقدمه رامز عباس.

المؤتمر تقيمه الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د.ابتهال العسلي.

وتختتم فعالياته بإعلان التوصيات في الجلسة الختامية، يديرها د. أحمد آدم، رئيس اتحاد رياضات ذي الشلل الدماغي، ويقدمها مصطفى عبد الحليم، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.