هاني رمزي بتعليق مثير على لقب “نمبر وان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فبي تصريح مثير على فكرة الألقاب التي انتشرت في الوسط الفني حالياً، علق الفنان هاني مزي على الألقاب التي أطلقها بعض الممثلين على أنفسهم بأنهم رقم واحد في المجال الفني، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة مرفوضة بالنسبة له، فكل نجم في الوسط الفني هو رقم واحد بأدائه في العمل الذي يشارك فيه، كما أعلن رمزي عودته للسينما مرة أخرى، متمنيًا أن ينال العمل على أعجاب الجمهور.

قال رمزي: “مافيش حد في الفن اسمه نمبر وان، إحنا حاليًا عندنا مشكلة في الكتابة، والضحك أصبح صعب جدًا، أتمنى تنتهي هذه الأمور”.

أما بالنسبة لغيابه عن السينما في السنوات الأخيرة، فأعلن هاني رمزي عودته لجمهور السينما من جديد، قائلًا: “أنا قريب جدًا راجع للسينما بفيلم جديد ومتحمس له، أتمنى ينال إعجاب الجمهور”.

وفي سياق آخر، حرص الفنان هاني رمزي على دعم زميله الفنان أحمد عزمي، بعد استغاثته الأخيرة، ومناشدته للمسؤولين بسبب قلة عمله في الفن، وابتعاده لسنوات عن المجال، فقال رمزي: “هو فنان جميل وحابب أدعمه، وكل أعماله جميلة، وربنا يوفقه في اللي جاي، وإن شاء الله أتمنى ميتكررش الأزمات الجديدة”.