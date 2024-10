شكرا لقرائتكم خبر عن 52.6 مليون مشاهدة لـ The Perfect Couple × ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خالف مسلسل الدراما الإبداعي The Perfect Couple والمستوحى من رواية إلين هيلدبراند، التوقعات وحقق نجاحا كبيراً متفوقاً على عدد كبير من الأعمال الدرامية الكبيرة التي تعرض في نفس ذات الوقت عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، ليصل خلال أسبوعين عرض منذ 5 سبتمبر وحتى الآن ما يقارب الـ 52.6 مليون مشاهدة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المسلسل الدرامي الذي تلعب النجمة العالمية نيكول كيدمان دور البطولة فيه، حقق 10.4 مليون مشاهدة في ثاني أسبوع كامل عبر المنصة منذ 16 سبتمبر إلى 22 سبتمبر، ليحتل المركز الثاني بين المسلسلات التلفزيونية، متفوقًا فقط على دراما الجريمة الحقيقية لريان مورفي Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story، والذي تم عرضها يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى تفوقه على الموسم الرابع ب من Emily in Paris.

مسلسل The Perfect Couple مكون من ست حلقات يعرض على منصة نيتفلكس، ويشارك في بطولته النجمة العالمية نيكول كيدمان، وليف شرايبر وإيف هيويسون وميجان فاهي وجاك رينور وداكوتا فانينج.

اقتبس مسلسل The Perfect Couple من رواية إلين هيلدربراند لعام 2018 وتتبع أميليا هيويسون، التي على وشك الزواج من عائلة ثرية على الرغم من عدم موافقة والدة العائلة جرير (كيدمان)، في صباح يوم الزفاف، تم العثور على أحد الأشخصا ميتًا على الشاطئ.