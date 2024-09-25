أمير شاهين يرد على جدل زفاف ابن شقيقه وعلاقته بإلهام صفي الدين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان أمير شاهين، عن جدل زفاف ابن شقيقه محمود شاهين مدير التصوير، وما أثير بعده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أمير، في مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل، إن الهجوم على حفل الزفاف مبالغ فيه بزيادة، لافتًا إلى أنهم شباب صغير السن وليس لديهم الخبرة الكافية في الحياة إنهم "إزاي يتبسطوا".

وأوضح، أن قبلات إلهام صفي الدين لابن خالها محمود شاهين ما هي إلا قبلات مشروعة، متابعا: "في الأول والأخر هم أصحاب وأخوات وهي قبلات مشروعة ومهياش حاجة وحشة، ودول أخوات يا جماعة وده أخت وأخوها، وهي كانت متأثرة أنه بيتجوز ودي دموع الفرح ولا كل الكلام اللي اتقال أنهم كانوا على علاقة ببعض غير صحيح.. عيب كدة".

وأشار أمير شاهين، إلى أن إلهام الصغيرة ممثلة موهوبة جدًا، ومازالت في بداية مشوارها الفني، وأعمالها التي قدمتها تعد على الأصابع، ومع الإستمرارية بالعمل سوف تكتسب خبرات لأنها تمتلك الموهبة.

وكانت إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة النجمة الكبيرة إلهام شاهين، تحدثت عن علاقتها بمدير التصوير محمود شاهين ابن خالها، وذلك في حفل زفاف الأخير الذي أقيم قبل أيام وشهد حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني.

وقالت إلهام في لقائها مع برنامج ET بالعربي: "بالنسبالي حياتي كلها، ده أخويا الكبير، ده السند بتاعي، ربنا يسعدهم ويهنيهم ويعملهم اللي فيه الخير، هما الاتنين قلبهم طيب وبيحبوا الحياة وبيحبوا بعض قوي، ربنا يقدرلهم اللي فيه الخير.. قعدت أعيط النهاردة زيي زي الطفلة الصغيرة، عشان حبيبي هيتاخد بس هو مش هيتاخد مني برضه، مها أختي برضه وجميلة ومبسوطة لهم أد الدنيا".