شكرا لقرائتكم خبر عن game world فيلم جديد من إنتاج نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد نقابة المهن التمثيلية لإطلاق أول فيلم سينمائي من إنتاج نقابة المهن التمثيلية وذلك ايمانا منها بالمواهب النقابية في مختلف الأعمار، وفيلم game world من تأليف وإخراج روان الغابة وبطولة نخبة من ممثلي نقابة المهن التمثيلية ويشرف عليه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وتعد هذه التجربة تجربة فريدة من نوعها ليس فقط دعم من النقابة لأعضائها ولكن أيضا لأنها اول تجربة سنيمائية من إنتاج النقابة.

الفيلم تجربة سينمائية استخدمت فيها افضل واحدث التقنيات السنيمائية الحديثة كما انها تعد التجربة الثانية للمخرجة روان الغابة بعد عودتها من الولايات المتحدة الامريكية وانهاء دراستها في لوس انجلوس، وشارك في التجربة مدير التصوير حسام حبيب، والأعمال التنقية بالتعاون مع شركة اورما.



game world فيلم جديد من إنتاج نقابة المهن التمثيلية