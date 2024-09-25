الرياض تقرأ .. شعار معرض الرياض الدولي للكتاب 2024



ياسر رشاد - القاهرة - معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 .. كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالمملكة العربية السعودية عن شعار معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 تحت عنوان " الرياض تقرأ".

وتنطلق فعاليات المعرض الذي تنظمه الهيئة في المدة من 26 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل، بجامعة الملك سعود، بمشاركة رواد الثقافة والأدب والفكر من المملكة والمنطقة والعالم.

ترسيخ أهمية القراءة



وتقوم فكرة الشعار على ترسيخ أهمية القراءة وبيان دورها في الارتقاء بجودة الحياة، وتوسيع الآفاق الفكرية والثقافية للقراء، إلى جانب تسليط الضوء على الرياض المدينة الصديقة للقراءة التي يعشق سكانها والمقيمون فيها الكتاب والقراءة، حيث يتضمن الشعار صور عدة أشخاص يحملون الكتب ويقرؤونها مع شعار "الرياض تقرأ"، ما يعكس روح المعرض، ويعبر عن محتواه الثقافي والفكري والأدبي.



ونظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة حملة تعريفية بشعار معرض الرياض الدولي للكتاب، لجذب انتباه الجمهور، من عامة الناس والآباء والأطفال واليافعين، والقراء والناشرين، إضافة إلى تفعيل اللوحات الإعلانية في شوارع الرياض وفي مطار الملك خالد الدولي، التي تتضمن صور عدة أشخاص يحملون الكتاب مع شعار "الرياض تقرأ.

2000 دار نشر



ويشارك في نسخة المعرض هذا العام، أكثر من 2000 دار نشر ووكالة من المملكة والمنطقة والعالم، موزعة على 800 جناح، وتنتمي إلى أكثر من 30 دولة، ما يعكس بوضوح الأهمية الكبيرة لمعرض الرياض الدولي للكتاب لكونه أحد أهم وأبرز معارض الكتاب على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويقدم المعرض في نسخته الجديدة برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية وورش العمل التي سيقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية وعدد من دول العالم، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات. وستتضمن الباحة الخارجية للمعرض العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية المميزة التي يقدمها العديد من الفنانين والمسرحيين.

ودعت هيئة الأدب والنشر والترجمة، الجمهور إلى متابعة حسابها، وحساب معرض الرياض الدولي للكتاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة مستجدات المعرض والبرنامج الثقافي الحافل والمنوع.

ويقدم المعرض في نسخته الجديدة برنامجًا ثقافيًا ثرثًا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية وورش العمل التي سيقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية وعدد من دول العالم، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات.

وستتضمن الباحة الخارجية للمعرض العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الثقافية والفنية والمسرحية المميزة التي يقدمها العديد من الفنانين والمسرحيين.

ودعت هيئة الأدب والنشر والترجمة الجمهور إلى متابعة حسابها، وحساب معرض الرياض الدولي للكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مستجدات المعرض والبرنامج الثقافي الحافل والمنوع.