شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب شعر بالتواضع بسبب آل باتشينو وفيلم السيرة الذاتية Modì.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعر النجم العالمى جوني ديب بالتواضع عندما طلب منتجو فيلم السيرة الذاتية الجديد Modì إخراج العمل الذى سيدور حول حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، ويقوم ببطولته النجم العالمى آل باتشينو ، وريكاردو سكامارسيو وستيفن جراهام.

ومن المقرر أن يعرض فيلم السيرة الذاتية Modì لأول مرة في مهرجان سام سيباستيان السينمائي الدولي، على أن يتم طرحه في دور العرض حول العالم في ديسمبر المقبل.

كتب الفيلم جيرزي وماري كرومولوفسكي، وأحضره النجم العالمى آل باتشينو الذى يقوم ببطولة العمل إلى ديب فى عام 1997، عندما كان الممثلان يعملان معًا في فيلم Donnie Brasco، وبعد حوالى 27 عامًا، انتهى العمل على الفيلم أخيرًا، ولكن وفقًا للمنتج ستيفن ديوترز، أعرب ديب دائمًا عن امتنانه لمشاركته فى العمل، خاصة في أعقاب معاركه القانونية مع طليقته آمبر هيرد.

وصرح ديويترز قائلا:" لقد فوجئ جوني وشعر بالتواضع من طلب آل باتشينو منه لـ إخراج فيلم السيرة الذاتية الجديد Modì، حيث لم يكن يتوقع أن يطلب منه أي شخص إخراج فيلم في هذه الفترة خاصة، ولكننا رأينا أن العمل على هذا الفيلم هو مخرج جيد لـ ديب".