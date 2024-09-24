شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعلن أسماء لجنة مشاهدة واختيار عروض دورته السابعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة روؤف، أسماء لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في دورته السابعة، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وتقدمه الإعلامية شيماء منصور، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

وقد ضمت لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما كلا من: الدكتورة رانيا إبراهيم، المخرج المسرحي محمد حجاج، الدكتور عمر فرج .

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما.