موعد ومكان عزاء شقيق الفنان إيساف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان إيساف وفاة شقيقه نمازي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكشف إيساف عن موعد ومكان عزاء شقيقه، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "توفي إلى رحمة الله اخويا حبيبي نماذي، والعزاء غدًا الأربعاء 9/25 بعد صلاة المغرب في مسجد حسان بن ثابت ميدان حدائق القبة".

وأضاف: "أرجو الدعاء لأخي بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية، فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة الفنانة راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.

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