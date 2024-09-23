صبا مبارك تتألق بأناقتها في شوارع ميلانو.. و سعر خيالي لحقيبة يدها من Fendi

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة الأردنية صبا مبارك بأخر إطلالتها على متابعيها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها من ميلانو في إيطاليا، مرتديةً فستان ضيق متوسط الطول ذات اكمام طويلة مع حذاء من الجلد الاسود عالي، وتركت شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها، ونالت إعجاب الجمهور الذي إنهال عليها بالتعليقات الإيجابية.



و حملت صبا بيدها حقيبة من دار ازياء Fendi وصل سعرها إلى 2,505 يورو.

وكانت نشرت صبا مبارك مجموعة صور لإطلالتها في حفل زفاف شقيقتها آية.

وظهرت صبا في الصور بإطلالة أنيقة، إذ اختارت فستاناً أصفر وبتصميم أنيق من توقيع المصمم ليث معلوف.

جاء فستان صبا بقصة طويلة تلامس الارض، وضيقة تعانق الجسد، مع شق جانبي طويل كشف عن ساقها. كما تزين فستان صبا بوردة صفراء كبيرة عند الوسط.

وتركت صبا شعرها منسدلا بطريقة ناعمة مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجا ناعما بألوان هادئة أبرز ملامحها.

