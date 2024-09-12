مصطفى أبو سريع يكشف كواليس تصوير مشهد أغنية عمرو دياب في "عمر أفندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان مصطفى أبو سريع، كواليس أحد المشاهد الكوميدية في مسلسل عمر أفندي، والذي عرض مؤخرًا على منصة "شاهد"، وذلك في لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك"، على راديو "9090".

وتحدث "أبو سريع" عن مشهد الاستعانة بـ أغنية عمرو دياب "ياقمر لو في اتنين منك"، قائلًا: "المشهد مكنش مكتوب وكان اقتراحي إن إزاي دياسطي يحب وهو معندوش تجارب في الحب".

وأضاف: "المشهد مبني على مشهد سابق من فيلم اللمبي، وأنا كنت عايز أنوه عليه وحابب أحمد يتكلم فيه لأنه جاي من زمن لزمن تاني فيه تفاصيل ينفع يستخدمها في الأربعينات".

وتابع: "اقترحت عليه نقول أغنية يا قمر لو في اتنين منك لعمرو دياب، لأن الكلمات مش هتبقى مناسبة لتفكير دياسطي في الزمن ده".

مسلسل "عمر أفندي" مكون من 15 حلقة، بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

وتدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" حول شاب ثلاثيني يعثر على سرداب سري يعود به إلى عام 1943 ويكشف له ماض يجهله، مدفوعا بفضوله، ويختار أن يعيش حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

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