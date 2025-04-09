شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المتحدث باسم الحوثيين يفاجئ الجميع ويصدر بيانًا خطيرًا بشأن الغارات الأمريكية والعمليات العسكرية في البحر الأحمر. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، الأربعاء، عن عمليات عسكرية جديدة للقوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني والبحرية الأمريكية.

وقال العميد سريع في بيان إن القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية بطائرة يافا المسيرة ضد هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة “تل أبيب”.

كما أعلن سريع، استهداف عددا من القطع الحربية وعلى رأسها حاملة الطائرات “ترومان” شمالي البحر الأحمر”عدد من الطائرات المسيرة .

وأكد متحدث قوات صنعاء أن “اليمن العظيم عصي على الانكسار ولن يتراجع عن إسنادِ ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم ولن يستسلم للعدوان الأمريكي”، مشيراً إلى أنهم “مستمرون بالتوكل على الله تعالى في منع الملاحة “الإسرائيلية” بالبحرين الأحمر والعربي”.

كذلك أكد أن القوات المسلحة اليمنية “مستمرة بالثقة بالله في التصدي للعدوان الأمريكي وفي إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وصباح اليوم، أعلنت قوات صنعاء إسقاط طائرة أمريكية جديدة من نوع MQ9 في محافظة الجوف، وهي الطائرة الثامنة عشر التي تصطادها خلال معركة طوفان الأقصى.