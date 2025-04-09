شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصري يوصي بفحص دوري لمرضى تليف الكبد للكشف عن دوالي المريء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية إجراء مرضى تليف الكبد لفحص دوري بالمنظار للمريء، وذلك للاطمئنان على سلامته والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية.

وأوضح موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن مرضى تليف الكبد معرضون بشكل أكبر للإصابة بدوالي المريء، والتي قد لا تظهر لها أعراض واضحة في بعض الحالات.

وأشار إلى أن الأعراض التي قد تنذر بوجود دوالي المريء تشمل القيء المصحوب بالدم أو البراز الأسود اللين، موضحًا أن هذه الأعراض ناتجة عن النزيف الداخلي الذي قد يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم، مما يستدعي دخول المريض إلى العناية المركزة.

وأضاف أن طرق علاج دوالي المريء تختلف من مريض لآخر وفقًا لدرجة الحالة، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد تتطلب التدخل الجراحي.