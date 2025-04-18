شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أمر صادم يقوم به مسؤولي الحو ثي جراء القصف الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون مواليين للحو ثيين عن أمر صادم يقوم به مسؤولي الحو ثيين عقب الغارات الأمريكية . وقال الناشطون أن مسؤولي الحو ثيين يختفون تماما ولا يقدمون اي دعم لأهالي القتلى والجرحى . واضافوا : بالإضافة لذلك لا تقوم أجهزة الدفاع المدني و الاسعافات بواجبها بالشكل اللازم لمواجهة هذه الغارات . واختتموا : الأهالي يقومون باسعاف وإنقاذ المصابين وسط غياب للجهات الحكومية



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