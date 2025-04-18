شكرا لقرائتكم خبر عن عقب عودته من إيران...مصرع المشرف الأول لمليشيا الحوثي في الحديدة بقصف امريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية عن مقتل القيادي البارز في جماعة الحوثي، أبو الحسن الكرار، إثر غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيا في محافظة الحديدة، مساء أمس، ضمن سلسلة من الضربات التي طالت مراكز استراتيجية للجماعة.

وبحسب المصادر، فإن الكرار، الذي كان يشغل منصب "مشرف محافظة الحديدة"، قُتل في إحدى الضربات الجوية، وذلك بعد عودته مؤخرًا من إيران حيث خضع لدورات تدريبية وتلقى تعليمات مباشرة من قيادات في الحرس الثوري الإيراني.

ويُعتبر أبو الحسن الكرار من أبرز القيادات الميدانية في صفوف الحوثيين، ويُعرف بنفوذه الواسع داخل الجماعة، ما يجعل مقتله بمثابة ضربة نوعية ومؤثرة في ظل التصعيد العسكري الجاري.

تأتي هذه العملية في إطار سلسلة من العمليات الجوية المكثفة التي تستهدف تقويض قدرات الجماعة المسلحة، وخاصة القيادات الميدانية التي تلعب دورًا محوريًا في إدارة المعارك وتنسيق العمليات اللوجستية والعسكرية.

