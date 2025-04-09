شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية اليمنية تفاجئ الجميع بأول تحرك مضاد للغارات الامريكية الذي تستهدف المدنيين "وثيقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه أمين العاصمة صنعاء في الحكومة الشرعية، عبدالغني جميل، تحذيرًا لسكان أمانة العاصمة، داعيًا إياهم إلى تجنب حضور التجمعات التي تنظمها جماعة الحوثي، وعدم استضافة أو إيواء قياداتها في منازلهم، حفاظًا على سلامتهم.

وفي منشور على صفحته في "فيسبوك"، شدد جميل على أن هذه الدعوة تأتي في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها صنعاء، مشيرًا إلى حرص السلطة المحلية على حماية أبناء العاصمة من أي مكروه قد يحدث نتيجة تلك التجمعات أو استضافة العناصر الحوثية.



