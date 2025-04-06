تحذير من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة قادمة على هذه المحافظات في الساعات القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - �ي تنبؤ جديد، حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في اليمن من هطول أمطار رعدية قوية على المرتفعات الغربية والشمالية الغربية من البلاد، مشيرًا إلى أن الطقس سيشهد تقلبات جوية في العديد من المناطق خلال الأيام المقبلة. وفي نشرته الجوية الصادرة اليوم الأحد، توقع المركز أن تشهد المرتفعات الجبلية، خاصة في الليل والصباح الباكر، طقسًا جافًا وباردًا، مع احتمالية لتشكل الضباب على بعض المناطق، وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تزداد قوة الأمطار الرعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والشمالية الغربية، مما يتطلب من السكان في تلك المناطق اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطر السيول والعواصف. أما بالنسبة للمناطق الساحلية، فقد توقع المركز طقسًا معتدلًا إلى حار نسبيًا، مع سماء صافية إلى غائمة جزئيًا، فيما ستنشط الرياح لتكون قوية على جنوب السواحل الغربية وباب المندب وجزيرة ميون. كما ستكون الرياح نشطة على تلك المناطق مما قد يزيد من حدة الأجواء. وفيما يتعلق بالمناطق الصحراوية والهضبية، فقد استمر المركز في تحذير المواطنين من أن الطقس سيكون جافًا وصحوًا إلى غائم جزئيًا، حيث ستسجل درجات الحرارة ارتفاعًا في النهار لتكون حارة، بينما ستنخفض الحرارة قليلًا خلال الليل والصباح الباكر. الرياح في تلك المناطق ستكون نشطة، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة. وتجدد الهيئة تحذيراتها للمواطنين في المناطق التي من المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية الشديدة التي قد تترتب عليها مخاطر كبيرة مثل الفيضانات في مجاري السيول. كما نبهت سكان المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية الجنوبية من خطورة الضباب الذي قد يؤثر على الرؤية في الطرقات، مما يعرض السائقين والمارة للخطر. وبينما تواصل الأمطار في تشكيل تحديات، تبقى التحذيرات البيئية من الأرصاد الجوية ضرورية لتجنب أي آثار سلبية محتملة على حياة المواطنين وسلامتهم.

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