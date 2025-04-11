أمريكا تتخذ اول اجراء صارم ضد بنك يمول الحو ثيين

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عدن - ياسمين التهامي - �امت شركة ميتا بالغاء وحظر حسابات بنك اليمن والكويت عقب صدور العقوبات الامريكية.

واصدر بنك اليمن والكويت بيان جاء فيه:

عدن - ياسمين التهامي - �امت شركة ميتا بالغاء وحظر حسابات بنك اليمن والكويت عقب صدور العقوبات الامريكية.واصدر بنك اليمن والكويت بيان جاء فيه:

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