شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حوثي مفاجئ على فيديو ترامب الذي يوثق استهداف عشرات الحوثيين بغارة جوية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت مليشيا الحوثي، على مقطع فيديو، نشره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوثق لحظة استهداف تجمع حوثي، بغارة جوية.

وقال القيادي في المليشيات "أحمد مطهر الشامي"، إن الغارة استهدفت وقفة احتجاجية مساندة لغزة، واصفًا ما حدث بالفشل.

وكتب الشامي عبر منصة إكس، معلقًا على الفيديو: "وصل الأمريكي إلى قمة الفشل باستهدافه للوقفات الشعبية التي تقام إسنادًا لغزة، هكذا يعمل المجرمون في كلّ مكان في غزة وفي اليمن، يستهدفون المواطنين ويضعون التبريرات الوقحة لذلك".

وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي "ترامب" مقطع فيديو، يوثق لحظة استهداف تجمع قال إنها لمسلحين حوثيين.

ومنذ منتصف مارس الماضي، تشن المقاتلات الأمريكية غارات على مواقع حوثية، ورغم قوة الضربات إلا أن المليشيات لم تعلن عن أعداد كبيرة من الضحايا، كما لم تفصح عن مقتل أحد من قياداتها.