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يزيد بن سلمان - شبوة - مع تحقق أحدث تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا، فإن توقعاتها الصادمة لعام 2025 ترسم مستقبلا قاتما للبشرية.

توقع "العرافة العمياء" لعام 2025 يتحقق والباقي عن مستقبل قاتم.. هل نحن على أعتاب كارثة عالمية؟

بابا فانغا، المعروفة أيضا باسم فانجيليا بانديفا غوشتيروفا، كانت عرافة بلغارية عمياء اشتهرت بادعاء قدرتها على التنبؤ بالمستقبل.

وبما أننا ما زلنا في شهر أبريل، فإن هناك الكثير مما قد يحدث في عام 2025، ولسوء الحظ، يبدو أن فانغا توقعت حدوث بعض الأمور الرهيبة في العالم هذا العام.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، وعلى الرغم من وفاتها عام 1996، فقد توقعت العرافة البلغارية العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي تحققت بالفعل، بما في ذلك أحداث 11 سبتمبر، ووفاة الأميرة ديانا، وصعود نفوذ الصين.

ولم يكن عام 2025 مستثنى من توقعاتها المرعبة، إذ زعمت أن هذا العام سيشهد "زلازل مدمرة"، رغم عدم وجود سجل رسمي لهذه التنبؤات الغامضة أو مدى صحتها.

في حين أن توقعات فانغا لعام 2025 الأخرى تشمل اندلاع حرب في أوروبا، وكارثة اقتصادية عالمية، وبداية انهيار البشرية، حيث توقعت أن ينتهي العالم رسميًا عام 5079، وفقا لتقارير مختلفة.

ومن بين جميع تنبؤاتها، تحقق بالفعل ما يتعلق بالزلازل حتى الآن، ففي 28 مارس، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات ميانمار وأجزاء من تايلاند، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة الآلاف وفقدان المئات.

أما الجدول الزمني المرعب لنهاية البشرية وفقا لفانغا، فجاء كالآتي:

2025: نزاع في أوروبا سيدمر نسبة كبيرة من سكان القارة.

2028: البشر سيبدأون في استكشاف كوكب الزهرة كمصدر للطاقة.

2033: ذوبان القمم الجليدية القطبية، مما يؤدي إلى ارتفاع كارثي في مستوى سطح البحر.

2076: انتشار الشيوعية في جميع أنحاء العالم.

2130: تواصل البشر مع كائنات فضائية.

2170: موجة جفاف ستدمر مساحات واسعة من العالم.

3005: الأرض ستدخل في حرب مع حضارة على كوكب المريخ.

3797: البشر سيضطرون إلى مغادرة الأرض لأنها ستصبح غير صالحة للسكن.

5079: نهاية العالم.

المصدر: "نيويورك بوست"