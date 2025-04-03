شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عيدروس الزبيدي يوضح هذا الأمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضح السكرتير الصحفي والإعلامي للرئيس عيدروس الزبيدي عن القنوات الرسمية التي تنقل تصريحات الزبيدي . و قال الإعلامي علي الهدياني في منشور على صفحته الشخصية بفيس بوك رصده محرر كريتر سكاي جاء فيه : أود أن ألفت عناية الزملاء الصحافيين ونشطاء التواصل الاجتماعي بأن أي تصريحات صحفية أو مقابلات يجريها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي مع وسائل الإعلام المحلية والدولية ، يتم إعادة نشرها في الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقناة عدن المستقلة AIC TV، بالإضافة إلى وكالة أنباء سبأ، وأي تصريحات أو أخبار أو مقابلات تنسب للرئيس القائد لا تنشر في هذه الوسائل الإعلامية الرسمية تعتبر غير صحيحة، شاكرا للجميع حرصهم.



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