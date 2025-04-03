شكرا لقرائتكم خبر عن غرق يوتيوبر يمني شهير في البحر الأحمر "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي شخصان، أحدهما صانع محتوى (يوتيوبر) غرقًا في البحر الأحمر، أثناء نزهة على أحد شواطئ مدينة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر إعلامية، إن يوتيوبر "نزيه سوار" وصديقه عاطف القرصبي، توفيا صباح اليوم الخميس، غرقًا في البحر أثناء نزهة على أحد شواطئ مدينة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت حينما باغتتهما الأمواج وسحبتهما إلى الداخل، ولم تفلح محاولات الإنقاذ في إنقاذ حياتيهما.

وأظهر مقطع فيديو متداول، رصده المشهد اليمني، لحظة انتشال جثة سوار، بعد وفاته.

وأشارت المصادر إلى غياب تام لفرق الإنقاذ على شواطئ الحديدة، وهو ما تسبب في غرق كثير من المتنزهين خلال الأشهر والسنوات الماضية.

وجاءت الحادثة بعد يوم واحد من غرق شقيقين وصديقهما، في مديرية أحور بمحافظة أبين (شرقي اليمن) أثناء محاولتهما السباحة في البحر العربي.