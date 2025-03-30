شكرا لقرائتكم خبر عن في مطار صنعاء...مليشيا الحوثي تصادر حواسيب وأجهزة المسافرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت تقارير صحفية بأن الحوثيين يقومون بمصادرة حواسيب وأجهزة المسافرين في مطار صنعاء، في إطار إجراءات أمنية مشددة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عدد من الكتاب وصناع المحتوى أنهم تعرضوا لمثل هذه الإجراءات، حيث تم مصادرة أجهزتهم دون سابق إنذار.

وأوضح أحد الكتاب المتضررين أن أفراد الأمن الحوثيين في مطار صنعاء برروا مصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به بأنها تهدف إلى حماية أمنه الشخصي ومنع اختراق جهازه ببرامج تجسس.

ودعا الكتاب المتضررون زملاءهم وأصدقاءهم إلى توخي الحذر عند السفر عبر مطار صنعاء، محذرين من التعرض لمثل تجاربهم.

وأثارت هذه الإجراءات مخاوف من انتهاك حقوق المسافرين وتقييد حريتهم، خاصة فيما يتعلق بمصادرة أجهزتهم الشخصية دون مبرر واضح.