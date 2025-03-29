شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :الرئيس العليمي يفاجئ الجميع ويعلن موعد تحرير العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن استعادة صنعاء وباقي المدن اليمنية من قبضة ميليشيات الحوثي الإرهابية أصبحت وشيكة.

جاء ذلك في خطاب له بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ الرئيس العليمي الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر، معربًا عن تمنياته بأن يعود العيد وقد تحقق النصر وانتشر السلام واستعادت اليمن مكانتها.



وشدد الرئيس العليمي على أهمية الاصطفاف الوطني الحقيقي وبناء جبهة جمهورية موحدة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.



وأشار الرئيس إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله في أبريل 2022، والتي تركزت على إعادة تنشيط مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الإصلاحات في المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأعرب الرئيس عن امتنانه للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم المستمر لليمن في مختلف المجالات.



وشدد الرئيس على الحاجة الملحة للشراكة الدولية المتكاملة والعمل الوثيق مع الحكومة اليمنية لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من قبضة الحوثيين ووضع حد لتدخلات النظام الإيراني