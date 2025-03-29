شكرا لقرائتكم خبر عن إثر اعتداء جنسي...مواجهات دامية بين فصائل حوثية في معسكر كوفل بمأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ندلعت مواجهات عنيفة داخل معسكر كوفل في محافظة مأرب بين فصائل تابعة لمليشيا الحوثي، على خلفية اعتداء جنسي ارتكبه القيادي "عبدالكريم أبو طالب" الذي ينتحل رتبة عميد، بحق الطفل هيثم الكبسي.



وبحسب المصادر الميدانية، قام والد الطفل بالإعلان عن "نكف قبلي" مستنجداً بعناصر المليشيا من قبائل خولان، مما أدى إلى مواجهات مسلحة بين أبو طالب وأفراده من جهة، وعناصر حوثية من خولان بقيادة مشرفين ميدانيين من جهة أخرى.



أسفرت الاشتباكات عن سقوط سبعة قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن تتدخل قيادات حوثية من مأرب لوقف القتال؛ وتم احتواء الموقف مؤقتاً عبر إرسال القيادات المتنازعة إلى صنعاء لاتخاذ قرار بشأن القضية.



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