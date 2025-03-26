شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير حكومي عاجل لهذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر تحذير حكومي عاجل لجميع المواطنين في عدد من المحافظات، يدعوهم الى اتخاذ الحيطة والحذر والاحترازات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وارواحهم وسلامة ممتلكاتهم، من خطر داهم، خلال الاربع وعشرين ساعة المقبلة، يتمثل في تغيير مفاجئ بأحوال الطقس، ينذر بهطول امطار متفاوتة وعواصف رعدية وموجة غبار كثيفة. جاء هذا في النشرة الجوية الصادرة مساء الثلاثاء (25 مارس) عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، توقع فيها أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، غائم جزئياً معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية. مضيفا: إن التوقعات والصور عبر الاقمار الاصطناعية، تشير ايضا الى هطول "أمطار متفاوتة الشدة قد يرافقها الرعد أحياناً على السواحل الغربية والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية، وأيضاً على السواحل الغربية، حيث تتراوح سرعتها بين (20-30) عقدة مثيرة للأتربة والرمال". كما توقع مركز التنبؤات الجوية في نشرته الجوية للاربع وعشرين ساعة المقبلة أن "تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية وتمتد شرقاً لتغطي أجزاء من محافظات الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت". مضيفا: "فيما يتوقع أن تكون حالة البحر في سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي سواحل المهرة وباب المندب والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل الموج، وأن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي البحر الأحمر مضطرب الموج". وتابع: يتوقع "أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي البحر الأحمر مضطرب الموج". مردفا: و"أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري شبوة، حضرموت ومأرب، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال". مضيفا: ويتوقع "أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظات شبوة، حضرموت ومأرب، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال". موجها في المقابل تحذيرات لجميع المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وموجة الغبار. وقال: نحذر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، وللأخوة المواطنين خصوصاً أصحاب الأمراض الصدرية في المناطق الصحراوية المتأثرة بموجة الغبار واسع الانتشار بأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض المباشر لها". كما وجه مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، مساء الثلاثاء (25 مارس) تحذيراته: "للأخوة سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية في المرتفعات الجبلية والهضاب. والأخوة الصيادين ورواد البحر حول باب المندب والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح"

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